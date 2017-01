Boek 'Judas' van Astrid Holleeder best verkochte boek van 2016, Astrid inmiddels ondergedoken

Het boek Judas van Astrid Holleeder, de zus van top-crimineel Willem Holleeder, is het best verkochte boek van 2016.

Van de familiekroniek werden 382.974 exemplaren verkocht, zo laat de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) donderdag in Amsterdam weten. Het boek 'Judas' werd in het diepste geheim door Astrid Holleeder geschreven. Pas een dag voor de publicatie, 5 november, werd bekendgemaakt dat het boek zou worden uitgegeven.Direct nadat het boek in de winkels lag, was het al een succes. Het boek stond direct op de eerste plaats van de bestsellerlijst en bleef daar zes weken op rij staan.

Boek als testament

In het boek 'Judas'vertelt Astrid Holleeder over haar jeugd, haar gewelddadige familie en het leven met haar oudste broer Willem die De Neus werd genoemd. Bij de publicatie van het boek liet Astrid Holleeder weten het boek te beschouwen als een testament. Ze was er naar eigen zeggen van overtuigd dat haar broer Willem -die verdacht wordt van zes moorden en vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught- haar na het lezen van dit boek zou laten ombrengen. In interview met de Volkskrant zegt Astrid Holleeder hierover: ''De gedachte aan wraak op mij is het enige dat Willem overeind houdt.' Willem Holleeder heeft tijdens een rechtszitting gereageerd op het boek. Volgens hem staat het boek vol leugens. Willem Holleeder in de krant: ' 'Als dat boek niet over mij zou gaan, zou ik net zo geschokt zijn als iedereen. Maar wat Astrid zegt, klopt niet.'

Astrid Holleeder ondergedoken

Over het boek zijn deals gesloten met uitgeverijen in landen als Amerika, Duitsland, Zweden en Denemarken en er wordt onderhandeld over de film- en theaterrechten. Schrijfster Astrid Holleeder is inmiddels ondergedoken. In een interview met Libelle dat vrijdag verschijnt, vertelt Astrid Holleeder dat ze moest verhuizen en nu rondzwerft omdat ze op de dodenlijst van haar broer staat.

Tegen Libelle: 'Ik ben ondergronds gegaan. En van dat ondergrondse hol probeer ik het beste te maken, met een plantje hier en een stoeltje daar. Maar mijn leven is natuurlijk heel erg veranderd. Ik zwerf van huis naar huis zodat ik moeilijk te traceren ben. Op verschillende plekken in de stad heb ik een auto staan, zodat niemand weet waar ik op zal duiken. Ik ben gestopt met werken als strafrechtadvocaat, wat ik 20 jaar met veel plezier heb gedaan. Ook ben ik gestopt met basketballen, wat ik al van kinds af aan deed. Ik heb opeens last van allerlei kwalen, darmontstekingen en zo, omdat ik niet meer beweeg. Ik kan niet zomaar een avond in een restaurant gaan eten. Mijn kleinkinderen kan ik niet van school halen. Dat kan ik die andere moeders toch niet aandoen? In hun plaats zou ik ook zeggen: ga jij eens een stukkie verderop staan.

Tweede en derde plaats

Staat het boek 'Judas' op de eerste plaats, op nummer 2 van de Top-100 staat Harry Potter en het vervloekte kind van J.K. Rowling, Jack Thorne en John Tiffany (147.179 exemplaren) en op nummer 3 Huidpijn van Saskia Noort (142.724).

