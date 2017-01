Free Record Shop-oprichter Hans Breukhoven (70) overleden

Op 70-jarige leeftijd is ondernemen en oprichter van de Free Record Shop Hans Breukhoven overleden. Dit bevestigd zijn ex-vrouw Connie Witteman aan de Privé.

Breukhoven werd eveneens bekend als de man van Connie Witteman die destijds als zangeres Vanessa optrad. Bij Breukhoven werd in 2014 alvleesklierkanker ontdekt. Hij onderging hiervoor chemotherapie, maar dit had niet het gewenste effect. Begin 2016 werd bekend dat zijn kanker naar zijn lever was uitgezaaid.

Breukhoven wordt volgens Privé vanuit zijn woonplaats Londen naar Nederland gebracht om te worden begraven.