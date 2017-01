Actrice Adèle Bloemendaal (84) overleden

Op 84-jarige leeftijd is zangeres, comédienne en actrice Adèle Bloemendaal overleden. Haar gezondheid liet te laatste jaren al te wensen over na enkele beroertes. Hierdoor was het niet meer mogelijk dat zij op zichzelf woonde en werd verpleegd in een verzorgingshuis aan de Nieuwmarkt in Amsterdam.