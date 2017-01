René uit 'Allo' 'Allo'!' is overleden

De acteur speelde in alle 84 afleveringen van 'Allo' 'Allo!' en de toneelversie van de comedyserie (1200 vertoningen).

De serie 'Allo' 'Allo!' speelt in de Tweede Wereldoorlog in het Franse plaatsje Nouvion. René Artois is de wat sullige caféhouder die daar het kopstuk wordt van het Franse verzet. In de serie is hij onweerstaanbaar voor zijn beide serveersters Yvette "Owwwwww Rheneeee!" Carte-Blanche (Vicki Michelle) als Mimi LaBonq (Sue Hodge). Maar ook de Duitse luitenant Gruber (Guy Siner) viel als een blok voor René. René moet behalve het verzet dienen, ook nog proberen zijn slippertjes verborgen te houden voor zijn vrouw Edith (Carmen Silvera). De Tros zond de serie jarenlang op vrijdag uit.

Gorden Kaye begon halverwege de jaren '60 met acteren. Hij stond op het toneel en speelde rollen in een aantal tv-series, waaronder Coronation Street, It Ain't Half Hot Mum (in Nederland bekend als Moeder wat is het Heet) en All Creatures Great and Small (James Herriot). In 2004 was hij voor het laatst op het scherm te zien in 'Revolver', een sketchshow van BBC. Kaye werd op 7 april 1941 geboren in Huddersfeild. Hij stierf maandagochtend in he zorgcentrum waar hij verbleef. In 1989 verscheen zijn autobiografie René & Me: A Sort of Autobiography, waarin hij zijn jeugdervaringen als verlegen, homoseksuele jongen met overgewicht beschreef.