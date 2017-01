Filmpje introductie Nederland aan Donald Trump Zondag met Lubach de wereld over

De makers van het populaire programma introduceren Nederland bij de Amerikaanse Donald Trump in diens eigen woorden. Het filmpje is wereldwijd al miljoenen keren bekeken.

Via Facebook stond de teller Zondag met Lubach al op ruim 20 miljoen. Op YouTube schiet de teller inmiddels ruim over de miljoen. In veel landen, waaronder de VS, krijgt het item van Zondag met Lubach veel media-aandacht. Eerder kreeg de montage van LuckyTV ook zoveel aandacht. Dat was met het filmpje over Trump en Hillary Clinton die samen een duet zongen.