Gouden plaat voor album Ali B

Muziek is altijd een belangrijke rol blijven vervullen voor Ali B. Zo nam hij ruim 40 nummers op voor het programma Ali B Op Volle Toeren en acht nummers voor het programma de Muziekkaravaan. In 2015 werd een muzikaal optreden van Ali B uitgeroepen tot muziekmoment van het jaar. In De Wereld Draait Door liet hij bijna heel Nederland huilen met een emotioneel nummer die hij aan zijn kinderen opdroeg.



Dit moment triggerde Ali B om weer de studio in te duiken en ruim een jaar later verscheen het album. Een Klein Beetje Geluk is grotendeels geproduceerd door Jack $hirak en er staan bijdrages op van onder andere Ronnie Flex, Sevn Alias, Boef, Glen Faria, Kenny B, Brace en Nielson.



Toen laatstgenoemde maandag met Ali B de nieuwe single Glimp Van De Duivel ten gehore bracht bij De Wereld Draait Door reikte Matthijs van Nieuwkerk, tot verrassing van Ali B, een gouden award uit voor het album dat amper twee maanden uit is.



Hiermee was de cirkel rond; waar het nieuwe muzikale avontuur voor Ali B iets meer dan een jaar geleden begon, werd zijn harde werk nu onderscheiden.