Prestigieuze acteursring voor Halina Reijn

Ze kreeg de onderscheiding in de zaterdagavond uit handen van haar collega Ariane Schluter. De uitreiking vond plaats in het Stadsschouwburg in Amsterdam. Arine Schluter was sinds 2010 draagster van de ring. Halina Reijn ontving de ring na het slotapplaus voor Husbands en wives. Zij speelt daarin een hoofdrol.

Ariane Schluter kreeg de prestigieuze ring zelf in 2010 van Anne Wil Blankers. De ring wordt steeds doorgegeven aan een actrice die volgens de gever waardig is hem te dragen. De ring werd in 1911 door toeschouwers geschonken aan actrice Theo Mann-Bouwmeester bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum.