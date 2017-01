Prinses Beatrix viert vandaag 79ste verjaardag

Prinses Beatrix was 33 jaar Koningin der Nederlanden, van 1980 tot 2013. Op 30 april 2013 werd Prinses Beatrix opgevolgd door haar oudste zoon Willem-Alexander. Prinses Beatrix was getrouwd met Prins Claus der Nederlanden. Zij kregen drie zonen, Koning Willem-Alexander, Prins Friso en Prins Constantijn.

Sinds zij het stokje aan haar zoon heeft overgedragen is het stil. De prinses verricht nog wel enkele representatieve taken, maar verder leeft ze een terughoudend bestaan zonder zich in het openbaar te bemoeien met het Koningschap van haar zoon. De prinses woont in haar privé-kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche.