John Mayer komt weer naar Nederland

John Mayer komt later dit jaar opnieuw naar Nederland. De singer-songwriter staat op woensdag 3 mei in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Deze lente komt Mayer met het langverwachte nieuwe album 'The Search For Everything' uit en daarmee toert John Mayer de wereld over. Elk concert bevat een akoestische solo set, daarnaast staat Mayer met een volledige band op het podium en er komen nummers van John Mayers Trio voorbij. Kaarten zijn vanaf vrijdag 30 januari te koop, maakte Mojo bekend.