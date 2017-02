Eigen tulp voor OG3NE

'We wisten meteen dat deze tulp het zou worden. De kleur staat symbool voor onze deelname aan het Eurovisie Songfestival en de gefranjerde bloemblaadjes zijn uniek en bijzonder. We zijn ontzettend trots op onze eigen tulp!,' aldus OG3NE in koor. De nieuwe tulp wordt aangeboden door het radiostation 100% NL en de Nederlandse tulpenkwekers. DJ Koen Hansen van 100% NL: 'Met een eigen tulp wensen we OG3NE veel succes toe. Niet alleen vertegenwoordigen ze ons land straks in Kiev, maar volgende week maken ze ook kans op een 100% NL Award, de publieksprijs voor de Nederlandse popmuziek.'

Unieke eigenschappen

Kenmerkend voor de OG3NE-tulp zijn de gefranjerde bloemblaadjes met een zachte, warme oranje kleur. Tulpenpromotie Nederland (TPN) zorgt dat de naam van de nieuwe tulp wordt vereeuwigd in het International Cultivar Register of Tulip Names. TPN-voorzitter en tulpenkweker Arjan Smit: “De tulp is een succesvol Nederlands visitekaartje in de hele wereld. We hopen dat OG3NE net als de tulp mooi tot bloei komt op het internationale podium”. De nieuwe tulp is veredeld door Remarkable Tulips uit Lisse. Het veredelingsproces van deze tulp duurde 19 jaar. Na de doop begint het vermeerderen van de nieuwe tulpenbol. De OG3NE-tulp is vanaf volgend jaar mondjesmaat verkrijgbaar zal zijn.

OG3NE

OG3NE bestaat uit de zussen Lisa, Amy en Shelley. De bandnaam is een samentrekking van O (de bloedgroep van hun moeder) en G3ne (de genen die hen met elkaar verbinden). Dit jaar vertegenwoordigt OG3NE Nederland op het Eurovisie Songfestival in Kiev. Hun muzikale inzending zal in maart bekend worden gemaakt.