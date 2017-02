Bioloog Freek Vonk aangevallen door haai. 'Ik wist direct dit is foute boel'

Bioloog Freek Vonk is aangevallen door een haai. Dat gebeurde tijdens opnames van een nieuw programma op de Bahama’s. Hij raakte zwaar gewond aan zijn rechterbovenarm, zo laat Vonk weten vanuit het ziekenhuisbed in Miami.

''Samen met mijn collega biologen van het Sharklab waren we Caribische rifhaaien aan het onderzoeken bij het eilandje Bimini. Deze vriendelijke haaien zijn, net als eigenlijk alle haaien, ongevaarlijk voor mensen. Toch ging het mis. Een van de haaien heeft een vergissing gemaakt en nam een grote hap uit mijn rechter bovenarm. Ik wist direct: dit is foute boel.

We zijn met grote spoed teruggevaren naar het vasteland. Terug op het Sharklab heeft directeur Dr. Samuel Grueber mij professioneel opgevangen en klaar gemaakt voor transport. Op dit kleine eilandje is namelijk niet voldoende medische hulp aanwezig, en daarom is er direct vanuit Miami een traumahelicopter van de US Coast Guard overgevlogen om mij te evacueren naar Jackson Memorial Hospital. Na een 3 uur durende operatie, waarbij ik volledig onder narcose ben gebracht, en meer dan 100 hechtingen, kan ik nu weer mijn duim omhoog doen'', aldus Vonk.

Volgens zijn arts heeft Vonk geluk dat er niks vitaals is geraakt. Zo kan Vonk zijn arm en hand gewoon gebruiken.

Vonk laat in een reactie op zijn Facebook-pagina weten dat hij ervan bewust is dat werken met wilde dieren grote risico's met zich meebrengt. Toch blijft hij dit werk doen, omdat hij wil laten zien 'hoe mooi de wereld is', aldus de bioloog.