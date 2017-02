Dafne Schippers en Nicky Romero geen stelletje meer

De topatlete en de DJ maken de liefdesbreuk vandaag bekend in een gezamenlijke verklaring. Van ruzie is echter geen spraken zo valt uit de verklaring op te maken."Als goede vrienden zullen we elkaar komend jaar blijven steunen", aldus Dafne en Nicky. Dafne en Nicky hadden sinds begin 2016 een relatie met elkaar.