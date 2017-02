Gouden Film voor Low Budget Stuntman

Om dit te vieren werden Steffen Haars, Flip van der Kuil, Tim Haars, Bo Maerten en Henry van Loon verrast met de award. De Gouden Film wordt uitgereikt door het Nederlands Filmfonds en het Nederlands Film Festival in samenwerking met L’OR ESPRESSO, hoofdsponsor van het Nederlands Film Festival.

Low-budget stuntman

Ron overleeft op spectaculaire wijze ternauwernood een dronkenmansactie. Als barman en beste vriend Peter het filmpje van de amateurstunt online zet, gaat het viral. Een impresario ziet een gat in de markt; hij wil Ron Goossens gaan verhuren als low-budget stuntman. Ron is hier verre van gecharmeerd. Totdat hij erachter komt dat zijn vrouw Angela, de liefde van zijn leven, met zo’n beetje het hele dorp is vreemdgegaan. Ron wil haar, ondanks alles, niet kwijt en krijgt van Angela het ogenschijnlijk onmogelijke ultimatum. Als hij Nederlands meest succesvolle actrice Bo Maerten in bed weet te krijgen, dan blijft ze bij hem. We volgen deze held van een ‘stuntman’ in zijn alles verwoestende pogingen om Nederlands meest onbereikbare actrice te verleiden.



RON GOOSSENS LOW-BUDGET STUNTMAN is geschreven door Steffen Haars en Flip van der Kuil en geregisseerd door Steffen Haars, die eerder verantwoordelijk waren voor NEW KIDS en BROs BEFORE HOs. De film is geproduceerd door Kaap Holland Film en en is tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds en de Netherlands Film Production Incentive. RON GOOSSENS LOW-BUDGET STUNTMAN wordt gedistribueerd door Entertainment One en draait sinds 26 januari 2017 in 102 Nederlandse bioscopen.