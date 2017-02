Geldboete geëist wegens beledigende teksten in rap van Bredase rapper

Rapper Ismo is door de rechtbank in zijn woonplaats Breda vrijgesproken. Het nummer Eenmans mag op YouTube blijven staan. De rapper zegt hierin dat hij 'flikkers' geen hand geeft en dat hij 'die fucking joden' nog meer haat dan nazi's.

De advocaat-generaal (OM) in Den Bosch heeft in hoger beroep een geldboete van € 1500 waarvan € 500 voorwaardelijk geëist tegen een rapper wegens beledigende teksten over homoseksuelen en joden in een rap. Ook vindt de advocaat-generaal dat als bijzondere voorwaarde bij het voorwaardelijk deel van de straf moet worden opgelegd dat de rap verwijderd moet worden van YouTube.

Via Youtube is vanaf 28 april 2014 de rap met bijbehorende videoclip te zien en te beluisteren. Het betreft een rap geschreven door verdachte. In de rap is onder meer te horen “flikkers geef ik geen hand” en “ik haat die fucking joden nog veel meer dan nazi's”. Deze uitlatingen hebben geleid tot verschillende aangiftes wegens belediging en discriminatie.

Vrijspraak

De rechtbank sprak verdachte vrij. De rechtbank oordeelde dat de Bredanaar in zijn online muziekvideo uitlatingen deed die vallen binnen de artistieke expressie en zo onder het recht van de vrijheid van meningsuiting. Het OM was het hiermee niet eens en stelde hoger beroep in.

OM in beroep

Volgens het OM voldoet de zaak van de verdachte aan bij wet geregelde criteria aan de hand waarvan het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting beperkt kan worden. “Discriminatie op grond van ras en seksuele geaardheid kan niet worden getolereerd en dient adequaat aangepakt te worden’’, aldus de advocaat-generaal. ,,Zeker waar het gaat om forse beledigende uitlatingen als die door de verdachte zijn gedaan.” De advocaat-generaal vindt dan ook dat in deze zaak sprake is van het overschrijden van de grens van de vrijheid van meningsuiting en dat de verdachte beledigende uitlatingen heeft gedaan die strafbaar zijn. “De uitlatingen met betrekking tot joden en homoseksuelen zijn ook onnodig grievend.”

De geëiste straf is op zijn plaats, zo betoogde de advocaat-generaal. “Verdachte wil beroemd worden en een groot publiek bereiken, dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Hij lijkt weinig oog te hebben gehad voor de mensen die hij kwetst. Verdachte zegt dat het niet zijn bedoeling was om mensen te kwetsen. Toch staat de bewuste videoclip nog steeds online.”

Uitspraak op 21 februari as.