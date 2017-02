'Patricia Paay weet niet zeker of ze zelf te zien is op de seksfilm'

Patricia Paay heeft via haar advocaat laten weten dat ze niet wist dat ze werd gefilmd tijdens de seksuele handeling. Dat verklaarde haar advocaat Johan Langelaar in RTL Late Night. Paay zal vandaag aangifte doen.

Opvallend is dat de diva niet honderd procent zeker is dat ze zelf te zien is op de verspreidde beelden. Haar advocaat wil verder onderzoeken of het mogelijk is dat haar hoofd over andere beelden is geplakt.

Langelaar is inmiddels gestart met de voorbereidingen van een claim richting de verspreiders. Hoe hoog de claim uiteindelijk gaat worden is onbekend. De in imagozaken gespecialiseerde advocaat Stefan Kalff denkt dat Patricia Paay mogelijk de hoogste schadevergoeding uit de Nederlandse mediageschiedenis gaat krijgen. Na de aangifte zal de politie starten met de opsporing van de dader(s). Daarna zal het Openbaar Ministerie het OM beslissen of het een zaak is of niet, aldus advocaat Langelaar.

Chantage

Maandag maakte Paay bekend dat ze zou worden gechanteerd met seksfilmpjes en foto’s. Ze zou een vermoeden hebben om wie het gaat en zal vrijdag aangifte doen bij de politie. Hoe degene aan het pikante materiaal komt is nog onduidelijk. Haar advocaat liet eerder al weten dat Paay hem de beelden niet kon sturen, dus dat zij ze niet in bezit had.