Freek Vonk weer thuis na aanval door haai op de Bahama's

Freek Vonk is weer thuis. Oost west, thuis best!, zo schrijft de tv-bioloog op zijn Facebookpagina.

Vonk raakte ruim twee weken geleden gewond aan zijn arm nadat hij was aangevallen tijdens een duik door een haai op de Bahama's. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis in Miami waar de artsen hem meer dan honderd hechtingen in zijn arm gaven.

Nu is Vonk weer thuis om verder te herstellen. ''Nu goed uitrusten! En je weet: als je Freeks pleisters maar goed zitten is er niks aan de hand'', aldus Vonk.