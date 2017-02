Seksfilmpje diva Patricia Paay nu al onderwerp carnavalslied

Daarbij werden zoektermen als: Patricia Paays porno filmje, plassende Paay doet aangifte van Seksfilmpje veel gebruikt. Maar ook de creatieveling wisten wel raad met Paay. Het inspireerde vele om via welk sociaal netwerk ook Paay op de korrel te nemen.

Inmiddels is ook een heus carnavalslied uitgekomen van een nog onbekende levensliedzanger. Het polonaiselied 'Patries Waar Ging Het Nou Mis?' werd vandaag op filmkanaal YouTube gezet en is via sociale media aan een opmars begonnen.

Aangifte

Paay heeft vrijdag opnieuw in Hoofddorp aangifte gedaan bij de politie voor de vermeende chantage met seksfilmpjes en pikante foto's. Ook wordt inmiddels door de advocaat van Paay gekeken naar het maken van een claim richting de verspreiders.

De man die overigens te zien is in het filmpje waarin hij in de mond van Patricia Paay plast is volgens advocaat Bernard Tomlow een ex van Paay en heeft het filmpje zelf niet openbaar gemaakt op internet.