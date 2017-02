Opnieuw auto in brand gestoken volkszanger Frank van Etten

Volkszanger Frank van Etten is opnieuw slachtoffer geworden van brandstichting. Vorige week gingen twee van zijn Mercedessen in vlammen op. Zondagmorgen stond één van zijn total Loss verklaarde auto’s opnieuw in brand die bij een autobedrijf in Apeldoorn stond.