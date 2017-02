Adele grote winnaar Grammy Awards

Adele heeft gisteren vijf prijzen in de wacht gesleept tijdens de Grammy Awards in Los Angeles.

Ze won de prijzen voor haar nummer Hello en het album 25, waaronder de awards in de belangrijkste categorieën, die voor best geschreven lied, best gezongen lied en voor beste plaat. David Bowie kreeg postuum vijf awards, onder meer voor beste rocksong voor Blackstar en voor beste album in de alternatieve muziek voor de gelijknamige plaat. Chance The Rapper werd beste nieuwkomer.