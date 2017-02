Playboy gaat toch weer met 'de billen bloot'

‘Ik ben de eerste om toe te geven, dat de wijze waarop het blad met naaktheid is omgegaan, niet van deze tijd was, maar naakt volledig bannen, een verkeerde keuze was'', schrijft Cooper Hefner, de CCO (Chief Creative Officer) van het blad op Twitter. Cooper is de zoon van Hugh Hefner, de oprichter van Playboy.

Playboy kamt al jaren met teruglopende cijfers. Vooral het internet is de grootste concurrent van het blootblad. Met de hashtag 'Naked is normal' werd gisteren het maartnummer van het blad aangekondigd op sociale media, waarin het bloot terugkeert. Volgens de officiële twitteraccount van het blootblad zal de cover van maart-april voorzien zijn van de hashtag #NakedIsNormal (naakt is normaal).