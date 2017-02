Patrica Paay vertelt haar verhaal bij Eva Jinek

In het programma van Eva Jinek zal dinsdagavond Patricia Paay voor het eerst in het openbaar reageren over de uitgelekte seksvideo. Ook haar advocaat, John Langelaar, zal bij Jinek aan tafel zitten.

De polderdiva werd vorige week geconfronteerd met een video die op internet was verspreid waarin te zien is dat zij plasseks heeft met een man. Zowel Paay, als de man hebben laten weten stappen te zullen ondernemen tegen degene die het filmpje heeft verspreid en getoond.

Eerder liet Paay uit monde van John van den Heuvel weten dat zij werd gechanteerd met de seksvideo. Wie er achter het naar buiten brengen van de seksvideo zit is nog niet bekend. Paay heeft wel een vermoeden en heeft dit met de politie gedeeld.

De man die in de video zit is hoogstwaarschijnlijk niet degene geweest die de video naar buiten heeft gebracht. Vorige week liet hij via zijn advocaat Bernhard Tomlow weten gechoqueerd te zijn dat de video opbaar is gemaakt. De man op de video is een ex-partner van Paay.