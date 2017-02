Stichting Emma at Work krijgt bezoek van Koningin Máxima

Dinsdag heeft koningin Máxima een werkbezoek gebracht aan de stichting Emma at Work in het Emma Kinderziekenhuis/Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Dit meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis dinsdag.

Werkervaring opdoen

De stichting begeleidt jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking bij het opdoen van werkervaring via bijvoorbeeld een vakantie- of bijbaan of een andere vorm van werk. De werkervaring kan hen helpen bij het opbouwen van een zelfstandig bestaan.

Rondetafelgesprek

Koningin Máxima nam deel aan een rondetafelgesprek over de samenwerking tussen Emma at Work en bedrijven waar de jongeren werkzaam zijn. De stichting streeft ernaar om jongeren al vanaf hun 15e jaar werkervaring op te laten doen. Dit draagt bij aan het ontdekken van hun talenten en helpt bij het zoeken naar een opleiding en baan.

De afgelopen twee jaar heeft Emma at Work met steun van het Oranje Fonds een vrijwilligerspool opgezet. Circa twintig professionals geven als coach individuele begeleiding. Andere vrijwilligers ondersteunen de stichting bij diverse activiteiten zoals het organiseren van workshops en groepstrainingen.

Vanwege de positieve resultaten wordt de begeleiding uitgebreid in de vorm van een 'Experience LAB'. Dit zogenaamde 'lab' is met name gericht op jongeren die nog niet precies weten wat zij willen gaan doen.

Coaches geven hen trainingen zodat zij gerichter de stap naar een arbeidsplek of opleiding kunnen maken. Ook bedrijven worden gestimuleerd eigen professionals aan te stellen als mentor van de jongeren om hen te ondersteunen bij hun loopbaanontwikkeling.

Emma at Work

Emma at Work is in 2006 ontstaan vanuit de visie van het Emma Kinderziekenhuis dat jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking niet alleen medische zorg nodig hebben, maar ook maatschappelijke zorg voor hun ontwikkeling. Initiatiefnemer was de voormalige directeur van het Emma Kinderziekenhuis, prof.dr. Hugo Heymans.

Koningin Máxima had ook een gesprek met de jongeren, de vrijwilligerscoördinator en de leidinggevenden uit de bedrijven over hun ervaringen. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.