Patricia Paay wist dat plasseks met ex-vriend werd opgenomen

Jinek vroeg haar of zij het ook goed vond dat het werd opgenomen. 'Dat vond ik op dat moment wel ja', zei Paay. 'Je verwacht alleen dan niet dat het op social media komt', aldus Paay.

'Zo ga je dus de geschiedenis in'

Op de vraag van Jinek hoe het nu met haar was zei de polderdiva dat ze dood wilde. 'Kan ik ergens in de put zakken. Dit is zo erg'. Paay zei ook dat ze haar huis niet meer uit wilde. 'Mijn leven staat totaal op zijn kop. Ik ben al 50 jaar op televisie. Dat is in 1 klap weg, en zo ga je dus de geschiedenis in'.

Paay zei verder tegen Jinek dat het de eerste keer was dat ze zo een filmpje maakte dat in de privésfeer thuis werd opgenomen. Op de vraag of zij weet wie het filmpje heeft gelekt zei Paay wel een vermoeden te hebben maar dat op dit moment nog niet bekend wilde maken. Het zou mogelijk gaan om een voormalig zakenpartner. Paay gaat samen met haar advocaat John Langelaar de aangifte die zij op het politiebureau hebben gedaan nog verder aanvullen.

Schadeclaim

Advocaat John Langelaar liet ook weten een schadeclaim te gaan indienen tegen Telegraaf Media waar de sites Geenstijl en Dumpert onderdeel van zijn. Over de precieze hoogte van de claim zei hij dat het gaat om 'een paar ton'. Hij hoopt ook dat er door de schadeclaim een kentering komt en deze afschrikkend zal werken waardoor dit soort praktijken niet meer zullen gebeuren.