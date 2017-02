Sensation stopt in Nederland

ID&T, organisator van het dancefeest Sensation, heeft laten weten dat op 8 juli de laatste editie in Nederland zal zijn. Reden voor het stopzetten van het dancefeest is dat men bij ID&T wil vernieuwen. Er zal een nieuw feest komen met een ander concept.

Sensation werd in 2000 voor het eerst georganiseerd door Duncan Stutterheim. Hij is de oprichter van ID&T. Tijdens de eerste editie was de dresscode wit, een eerbetoon aan de broer van Ducan. Miles Stutterheim kwam om het leven in september 2000 bij een ongeval met de auto.

Tegenover het AD laat Duncan het te begrijpen dat het huidige ID&T een nieuwe stap moet zetten. ‘En dat begint met een afscheid van Sensation in eigen land. Ik neem op 8 juli met een enorm goed gevoel afscheid, maar ben tegelijkertijd ook benieuwd naar de opvolger’, aldus Stutterheim.