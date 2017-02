Volkszangers Frans Duijts, Django Wagner en Peter Beense gaan arbeidsmarkt op

In het nieuwe AVROTROS-programma 3Man Sterk, vanaf vrijdag 24 maart op NPO 1, verkennen de zangers de arbeidsmarkt en onderzoeken zij wat leuke beroepen zijn en in welke beroepssector de vraag naar werknemers groot is. De mannen gaan zelf aan de slag om met hun enthousiasme werkzoekenden en bedrijven bij elkaar te brengen.

De arbeidsmarkt trekt weer aan. Dat is goed nieuws maar, tegelijkertijd is er ook sprake van een mismatch. In de ene sector verliezen mensen hun baan, terwijl in de andere de vacatures niet opgevuld worden. Frans, Peter en Django gaan elke week op bezoek bij een bedrijf dat op zoek is naar werknemers. De zangers bundelen hun krachten in de hoop dit bedrijf aan de juiste mensen te helpen. Zij gaan zelf meedraaien en geven hun oordeel over het werk. Wat is leuk, wat is zwaar, wat moet je ervoor kunnen?

Mensen zonder baan of zij die nog moeten kiezen voor een beroep krijgen op deze manier een mooie inkijk en raken wellicht enthousiast voor dit beroep. Met alle middelen die Django, Peter en Frans tot hun beschikking hebben, gaan de mannen op zoek naar potentiele sollicitanten. Mensen die oprecht geïnteresseerd zijn en gekwalificeerd, worden meteen in contact gebracht met het bedrijf en zo bestaat de kans dat de vacature wordt opgevuld.