Dick Bruna, de geestelijk vader van nijntje, overleden

Dick Bruna, de geestelijk vader van nijntje (het beroemdste konijn ter wereld) is gisteravond overleden in zijn geboortestad Utrecht. Hij overleed rustig in zijn slaap. Dat meldt zijn uitgever.

Bruna schreef en illustreerde maar liefst 124 prentenboeken en ontwierp hiernaast vele affiches en omslagen voor de Zwarte Beertjes pocketboeken. Ook internationaal maakt Bruna sinds de jaren 60 furore met zijn werk. Dick Bruna is 89 jaar geworden.

Goede doelen

Dick Bruna werd geboren op 23 augustus 1927. Hij maakte als ontwerper bij het familiebedrijf uitgeverij A.W. Bruna & Zoon meer dan 2.000 omslagen en affiches. In 1955 maakte Dick Bruna het eerste boekje over nijntje. In de meer dan zestig jaar die volgden, schreef Bruna vele kinderboeken over nijntje en andere figuren zoals snuffie, boris en barbara beer en betje big. Ook ontwierp Bruna voor diverse goede doelen zoals UNICEF, Wereld Aids Dag, Terres des Hommes, World Peace is Possible en Het Rode Kruis.

Nijntje over de grens

De vierkante boekjes (dit kenmerkende formaat vond Bruna goed in kinderhandjes passen) vormen al voor diverse generaties een fijne jeugdherinnering. Ook speelt nijntje de hoofdrol in musicals en televisieseries. In januari 2013 verscheen ‘nijntje de film’ in de bioscopen, waarmee het beroemde konijntje weer een nieuwe stap zette in haar carrière. Ook over de grens is nijntje, of Miffy zoals ze in het buitenland heet, zeer populair. Al in de jaren 60 geniet Bruna’s werk grote waardering in Japan, waar zijn stijl perfect aansluit bij de heersende voorkeur voor minimalisme. In 2016 ontvangt hij de Max Velthuijs-prijs voor zijn gehele oeuvre. De boeken van Dick Bruna zijn in meer dan vijftig talen uitgegeven.

Dick Bruna laat zijn vrouw, drie kinderen en zes kleinkinderen na.