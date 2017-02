Pleun wint finale The Voice of Holland 2017

Hiermee versloeg ze haar concurrenten Isabel, Vinchenzo en Thijs. De 18-jarige Pleun was al vanaf het begin de favoriet. Haar single What Hurts The Most werd heel goed door de kijkers ontvangen. Pleun zat bij coach Waylon. Doordat Pleun de finale won, houdt Waylon zo honderd procent score. Isabel, die tweede werd, had Sanne Hans als coach.

De winnares krijgt een platencontract en mag optreden met de Toppers tijdens de concerten in mei. Ook krijgt ze een auto.