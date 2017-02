John de Mol wil 'Nederlands multi-mediabedrijf' bouwen

De ondernemer droomt van een 'Media City 'aan de Basisweg in Amsterdam. Dit vertelt De Mol in een interview met de Telegraaf. Volgens De Mol moet op de plek waar nu de Telegraaf zit ook radio en tv gemaakt worden. De Mol in de krant: 'Het zou te gek zijn als er over vijf jaar een soort Media City aan de Basisweg staat met studio's, met radio, redacties en de dikste glasvezel die er in Nederland te vinden is.' Ook voor samenwerking met SBS is daarbij ruimte.

Kranten moeten omslag maken

Om dit te bereiken wil De Mol eigenaar worden van uitgever de telegraaf Media Groep (TMG) TMG moet zich volgens hem gaan inzetten op het bereiken van consumenten ian meerdere platformen. In de krant zegt De Mol: 'De oude media, waaronder kranten en tv, moeten een enorme omslag gaan maken om het te gaan redden tegenover nieuwe media die een grote voorsprong hebben.'

Ruimte voor papieren krant

In de plannen van De Mol blijft er wel ruimt over voor de papieren krant. De Mol in de krant: 'Maar het aantal lezers van de papieren krant neemt af. Dat zul je moeten compenseren met andere inkomsten. De krant wordt een marginale business die niet gezond genoeg is om heel TMG overeind te houden.' En verder: 'De Telegraaf is een journalistiek bedrijf dat prima inhoud levert. Maar de vorm, de snelheid en de kwaliteit moeten worden veranderd om toekomstbestendig te zijn in het huidige medialandschap.'

Filmpje Patricia Paay liever niet online

De Mol denkt niet dat hij zich in de toekomst zal gaan bemoeien met de voorpagina, hooguit zal hij zijn oordeel geven over de krant als geheel. Overigens had De Mol het filmpje van Patricia Paay liever niet online zien gaan. Op de vraag van de krant of hij dan in actie zou zijn gekomen antwoordt De Mol: 'Dat denk ik wel, want dit heeft niets te maken met een discussie over smaak. Dit is volgens mij een hele duidelijke overtreding van de wet.'