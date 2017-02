Over bloedige cliffhanger 'Flikken Maastricht' is nog lang nagepraat

Een record aantal kijkers. Over de bloedige cliffhanger werd onder andere op Twitter nog lang nagepraat.

Sadist Jens Bols

De boosaardige Jens Bols weet in de laatste minuten niet alleen Wolfs (Victor Reinier) als zijn dochter Fleur en Eva (Angela Schijf) geboeid onder schot te houden. Hij stelt Wolfs voor een duivels dilemma: kiezen voor zijn dochter Fleur of voor eva. Als hij niet kiest, dreigt Bols hen allebei neer te schieten. Voor Wolfs is het een onmogelijke keuze. Na lang wikken en wegen kiest hij voor zijn kind en hoopt hij dat Eva hem kan vergeven. Na de knal blijkt echter dat sadist Bols zichzelf overtroffen heeft. Hij heeft niet Eva maar Fleur vermoord. Het gekerm van Wolfs om zijn dochter is hartverscheurend. Maar wat is sadist Bols nog meer van plan.

Elfde seizoen 'Flikken Maastricht'

Het elfde seizoen van Flikken Maastricht heeft meerdere kijkcijferrecords opgeleverd. Met een gemiddeld aantal kijkers van ruim 2,3 miljoen (excl. uitgesteld kijken aflevering 10) per aflevering is dit seizoen het best bekeken seizoen ooit.

Van het totaal aantal kijkers per aflevering bestaat gemiddeld 35% uit uitgesteld kijken. 'Flikken Maastricht' staat dan ook in top 5 van meest uitgesteld bekeken titels van zowel de publieke omroep als de commerciele zenders van de afgelopen 5 jaar en 2017 tot nu toe.

Afgelopen vrijdag zagen bijna 1.993.000 kijkers de laatste aflevering. Daarmee is dit de best bekeken slotaflevering (excl. uitgesteld kijken) van alle seizoenen 'Flikken Maastricht'.