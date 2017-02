'Martine Bijl keert mogelijk dit jaar terug bij Heel Holland Bakt'

Volgende week valt het besluit of Martine Bijl dit jaar weer terugkeert als presentatrice bij Heel Holland Bakt, zo vertelt André van Duin maandagochtend in de ochtendshow vna Gaarthuis op Radio 10.

In september 2015 werd Martine Bijl getroffen door een hersenbloeding. Afgelopen seizoen heeft André van Duin haar vervangen, maar hij hoopt dat ze voldoende is hersteld om het programma Heel Holland Bakt weer te kunnen presenteren. André van Duin n de ochtendshow: 'Het zou kunnen dat ik nog een seizoen doe hoor, maar waarschijnlijk gaat Martine het doen, dat hoop ik in ieder geval van ganser harte.' En: 'Ze moet dat besluit zelf maken, want ze heeft een verschrikkelijk jaar achter de rug. Het gaat een stuk beter met Martine, dus ik hoop echt dat ze het gewoon kan doen dit jaar.'

André van Duin is dit jaar te zien in de dramaserie Pogingen iets van het leven te maken, waarin hij een hoofdrol speelt.