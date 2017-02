Hoofdrol voor Hulk in nieuwe 'Even Apeldoorn bellen'-commercial

De nieuwe 'Hulk' commercial is de opvolger van de 'Young D' commercial, waarbij rapper Young D zijn gloednieuwe auto van de berg zag rollen. 'Hulk' is alweer de 60e editie binnen een fameuze reeks commercials die bekend staan om hun onverwachte en grappige einde.



De reclamespot is op een toepasselijke locatie opgenomen, namelijk Pier 60 van Clearwater Beach in Florida. In de 'achtertuin' van niemand minder dan Terry Gene Bollea, beter bekend als Hulk Hogan. De 63-jarige Amerikaanse acteur en worstelaar zette met 'Hulkamania' het World Wrestling Entertainment op de kaart en was te zien in zijn reality-serie 'Hogan Knows Best'. Nu speelt hij een prominente rol in de nieuwe commercial van Centraal Beheer.

Gered door de Hulk

In deze commercial maken we kennis met Mark, Margreet en hun twee zoontjes tijdens een vakantie in de Verenigde Staten. Het gezin bezoekt één van de drukste pieren langs de kust. Daar ziet een straatdief kans om de tas van Margreet weg te grissen. De achtervolging is kansloos. Weg tas! Of toch niet? In de verte wordt de tasjesdief namelijk ingerekend door een indrukwekkende spierbundel. Eentje die maar al te graag even de show steelt.