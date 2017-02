Martine Bijl nog onvoldoende hersteld, André van Duin bakt door

'Inspannende opnamedagen'

'Een moeilijk besluit want het programma is haar dierbaar', aldus omroep MAX. Weliswaar verbetert de gezondheid van Martine sinds haar hersenbloeding in september 2015 nog steeds. 'Maar dat gaat millimeter voor millimeter. Zestien lange, inspannende opnamedagen kan ik nog niet aan. Het spijt me veel meer dan ik kan zeggen', aldus Martine Bijl.

'Heel jammer'

André van Duin laat weten dat hij het 'heel jammer' vindt dat het Martine dit jaar nog niet lukt om de presentatie weer op zich te nemen. 'In de hoop dat zij door deze verlenging van haar herstel weer helemaal de oude zal worden, zal ik Martine graag nog een seizoen vervangen', aldus Van Duin.

'Het is ontzettend spijtig dat het Martine niet lukt om er dit seizoen bij te zijn, maar haar gezondheid staat voorop. We wensen haar vanuit MAX veel beterschap toe', laat MAX-directeur Jan Slagter weten. Heel Holland Bakt is in het najaar weer te zien op NPO 1. Evenals het programma Smaakt naar meer, dat André van Duin ook presenteert.