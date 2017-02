Voorstadium longkanker geconstateerd bij Nicolette Kluijver

Bij TV-presentatrice Nicolette Kluijver is een beginnende vorm van longkanker geconstateerd. De 32-jarige Kluijver kreeg gisteren het slecht nieuws nadat ze de uitslag kreeg van een biopt die van haar linker long was genomen.

Volgens de artsen zijn er onrustige cellen gevonden op een plek waar eerder tbc bij Kluijver was vastgesteld. In een statement laat de presentatrice weten: ‘Alles wijst nu op een voorstadium van longkanker. We zijn er op tijd bij en genezing is in mijn situatie heel goed mogelijk.’

Operatie

‘Spoedig wordt een deel van mijn linker long eruit gehaald. Het is slecht nieuws maar ik ben ergens heel dankbaar dat ik er in dit stadium achter ben gekomen. Dat is een wonder en te danken aan het uitstekende werk van mijn artsen. De kans op genezing is groot, maar het zal een lange weg worden. Gelukkig kun je met anderhalve long goed leven. Ik wil iedereen vragen de privacy van mij en mijn gezin te respecteren. Ik wil graag de rust en ruimte om te genezen. Het komt goed.’