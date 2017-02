Nicolette Kluijver krijgt goed nieuws: geen uitzaaiingen

Nicolette Kluijver heeft geen uitzaaiing. Vorige week werd bekend dat bij Kluijver longkanker is vastgesteld. Maandagavond meldt Dennis Weening in RTL Boulevard dat bij de 32-jarige presentatrice geen uitzaaiingen zijn geconstateerd. ,,Het zit alleen in haar longen."

Dennis was te gast bij het RTL4-programma om te praten over het achttiende seizoen van Expeditie Robinson, daar waar Nicolette Kluijver en hij het programma presenteren. Op de vraag van Peter van der Vorst of hij dit seizoen ook met Nicolette gaat presenteren was het antwoord ,,Dat hoop ik wel en het heeft de intentie''. Verder wist Dennis te melden dat ze volgende week wordt geopereerd.

Nicolette Kluijver maakte afgelopen dinsdag bekend per direct haar werkzaamheden stil te leggen. ,,Alles wijst nu op een voorstadium van longkanker. We zijn er op tijd bij en genezing is in mijn situatie heel goed mogelijk," stelde ze toen in een statement. Ook liet ze weten dat een deel van haar linkerlong wordt verwijderd.