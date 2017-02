Dankzij wietolie is clown Bassie weer aan de beterende hand

Het gaat zo goed met Bas van Toor, zoals de 81-jarige clown officieel heet, dat hij plannen heeft om in juni weer te gaan optreden. Hij heeft last van een auto-immuunziekte, maar het ergste lijkt nu achter de rug. Bassie is ook bezig met zijn memoires te schrijven. Zijn boek gaat over zijn carrière, zijn ontmoetingen en de ziekte waar hij de afgelopen jaren mee worstelde.

Bassie tegen Privé-TV: 'Het gaat momenteel prima. Ik hobbel al door het huis zonder krukken. En ja, je maakt uiteraard, omdat je een tijd lang niet gelopen heb, ik heb zeven maanden lang niet gelopen, maak je spastische bewegingen. Maar ik heb inmiddels mijn naam veranderd. Ik ben geen Bassie meer, maar Spassie.'

Zo'n drie maanden geleden slikte Bassie nog een flinke dosis morfinetabletten, zo'n 12 stuks, om de pijn weg te houden en nou is dat nog maar één morfinetablet en twee aspirientjes.Bassie gebruikt ook wietolie en kan dat naar eigen zeggen iedereen aanbevelen. 'Zonder dat je er high van wordt, zegt Bassie. 'Dat werkt echt perfect. Dus ik ben op mijn late leeftijd toch nog aan de wiet gegaan.'

Vorig jaar zat cannabisolie of wietolie nog in de zorgverzekering. Maar van 1 januari 2017 wordt het medicijn niet meer vergoed.