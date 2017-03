Darmkanker treft Léonie Sazias

Bij Léonie Sazias (59) is darmkanker geconstateerd. Haar politieke activiteiten voor de partij 50 Plus in Den Haag liggen daardoor voorlopig stil, zo meldt de Telegraaf.

De voormalig omroepster zit op dit moment thuis in een rolstoel in afwachting van een tweede operatie. ,,In mijn darmen zitten nog kwaadaardige cellen die tijdens de eerste operatie niet weggehaald konden worden. De vervolgoperatie vindt over een paar weken plaats. Dan hoop ik dat de kankercellen helemaal uit mijn lijf zijn verdwenen.”

Door de ziekte zal haar partij het in de aanloop naar de verkiezingen zonder Sazias moeten doen.