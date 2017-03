Diagnose borstkanker komt hard aan bij Sandra Reemer

Bij zangeres en tv-presentatrice Sandra Reemer (66) is onlangs borstkanker geconstateerd.

Dit meldt de Telegraaf zaterdag. Tegen de krant vertelt Sandra Reemer: 'Ik had een knobbeltje, al een paar maanden. Waarmee ik, zoals waarschijnlijk zoveel vrouwen, maar bleef rondlopen. Je denkt of hoopt dat het niets is, dat het weggaat. Mijn huisarts drong aan dat ik naar een specialist zou gaan. Dat heb ik gedaan en toen kreeg ik de diagnose: borstkanker.'

Omdat Reemer eigenlijk nooit ziek is, kwam de diagnose 'als een mokerslag aan'. Reemer tegen de krant: 'Ik heb toch nooit wat, ik leef toch altijd zo gezond, eet gezond, let zo goed op mezelf? Hoe kan mij dit overkomen?'

Ze richt zich nu op haar behandeling en heeft veel vertrouwen in haar oncoloog.