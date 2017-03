'Simone Kleinsma kon geen afscheid meer nemen van haar man'

Top-regisseur Guus Verstraete die vanwege hartklachten opgenomen was in het Tergooi Ziekenhuis in blaricum en daar een hartoperatie had ondergaan, begon net weer op te knappen, toen hij vrijdag een hartinfarct kreeg, dat hem fataal werd. Dit meldt TV-Prive maandag.

Juist op de dag dat Verstraete te horen zou krijgen dat hij naar huis mocht om het weekend weer met Simone door te brengen, ging het mis. Simone kon niet meer op tijd bij haar man zijn, om nog afscheid te kunnen nemen. Toen zij te horen kreeg wat er even daarvoor in het ziekenhuis gebeurd was, was haar man al overleden. Eerder zou zij nog van artsen te horen hebben gekregen dat het beter ging.

Guus Verstraete zou volgende maand 70 jaar geworden zijn. Dat de voorbereidingen voor een groot feest in volle gang waren, geeft aan dat zijn overlijden totaal onverwacht kwam, zo weet het AD.

Het overlijden van Guus Verstraete is hard aangekomen in de televisie- en musicalwereld. Verstraete begon in 1970 als regisseur in dienst van de AVRO. Hij deed onder andere in 1973 de regie van de televisieserie Willeke... er was eens met Willeke Alberti. Hij regisseerde ook een aantal televisiefilms en -series, zoals Hotel de Botel, De Mounties, de televisiebewerking van de Dik Voormekaar Show, drie series van de Bassie en Adriaan-reeks en de speelfilm Ik ben Joep Meloen met André van Duin. I

Vanaf de jaren zeventig werkte hij als regisseur veelal samen met producent Joop van den Ende bij tal van grote spelshows. Met het team van Wedden, dat..? won hij in 1986 de Gouden Televizier-Ring. In 2004 kreeg hij de Zilveren Nipkowschijf voor PaPaul met Paul de Leeuw.