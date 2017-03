Ongeboren kindje Ellemiek en Sergio overleden

'Intens verdrietig'

Het stel is 'intens verdrietig', aldus de woordvoerder tegenover de krant. 'Het is nog te vroeg om dit onmenselijke verlies te beschrijven en te verwerken, daarom verzoeken zij hun privacy te respecteren in de komende zware periode, die hen te wachten staat' is in een verklaring van het stel opgetekend. Volgens de verklaring zijn 'familie en naaste vrienden een grote en veilige steun' voor het stel.

Eerder maakte Vermolen al bekend wel twee jaar bezig te zijn geweest om opnieuw zwanger te worden. Het stel heeft samen twee kinderen, de 7-jarige Noah en Zenna van 5.