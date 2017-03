Koning en koningin knappen tuin op in Breda

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdag in Breda een buurttuin opgeknapt in het kader van NLdoet van het Oranje Fonds, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis vrijdag laten weten.

Vrijwilligerswerk

'De koning en koningin hebben vrijwilligerswerk gedaan in Buurttuin Breda, in de wijk Hoge Vucht. Zij hebben geholpen bij het opknappen van de tuin na het winterseizoen, waaronder schoonmaken, schilderen en in de tuin werken', aldus de RVD.

De tuin is aangelegd en wordt beheerd door vrijwilligers uit de buurt, die ook het naastgelegen verzorgingshuis, kinderopvang en maatschappelijke organisaties uit de wijk betrekken bij de tuin.

De buurttuin heeft een pluktuin, moestuin, kindertuintjes en een natuurspeeltuin. De Stichting Betrokken Ondernemers Samen Voor Breda heeft Nldoet in de Buurttuin georganiseerd, om samenwerking en het overdragen van kennis en kunde te bevorderen.

In het hele koninkrijk zorgen duizenden stichtingen en verenigingen met hun activiteiten voor meer verbinding en contact in onze samenleving. Daarbij spelen vrijwilligers een cruciale rol.

13e jaar

De vrijwilligersactie NLdoet vindt dit jaar voor het dertiende achtereenvolgende jaar plaats, op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. In totaal zijn ruim 9.500 klussen aangemeld bij het Oranje Fonds en worden 350.000 vrijwilligers verwacht. Ook het bedrijfsleven is bij de vrijwilligersactie betrokken.

Het fonds wil met NLdoet vrijwilligerswerk meer, anders en breder onder de aandacht brengen, achterstallige klussen bij maatschappelijke organisaties aanpakken en mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met vrijwilligerswerk. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.