Kitty Courbois (79) overleden

Op 79-jarige leeftijd is actrice Kitty Courbois overleden in Amsterdam. Courbois overleed zaterdag aan de gevolgen van een hersenbloeding. Dit maakte de Theatergroep Amsterdam bekend.

‘Een eigenzinnige, bezielde vrouw die het toneel een onvergetelijke stempel meegaf. Een ensemblespeler pur sang die de kunst verstond om als geen ander moeiteloos tussen het theater, televisie, radio en film te balanceren. Een voorbeeld voor velen na haar. Een onvergetelijke ‘grande dame’ van het Nederlandse toneel.’, aldus Ivo van Hove.

In 1960 studeerde Courbois af aan de toneelacademie in Arnhem, waarna zij debuteerde bij de Nederlandse Comedie. In het eerst seizoen speelt ze in De getatoueerde roos van Tennessee Williams de rol van Rosa delle Rose, waarvoor ze wordt genomineerd voor de Colombina (1961). Zij bleef elf jaar spelen bij de Nederlandse Comedie.

Gedurende haar carrière wisselde ze het theater af met acteerwerk in film en TV-series. De laatste TV-serie waarin zij speelde is Dokter Tinus.

Als kroon op haar vijftigjarige jubileum werd de naar haar vernoemde theaterprijs de “Courbois-parel” in het leven geroepen om de actrice te ere voor haar jarenlange carrière.