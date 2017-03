Koningspaar opent Koningsspelen op basisschool De Vijfmaster in Veghel

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima geven vrijdagochtend 21 april op basisschool De Vijfmaster in Veghel, gemeente Meierijstad, het startsein voor de landelijke opening van de Koningsspelen. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis donderdag bekendgemaakt.

Nieuw schoolgebouw

'Tijdens deze vijfde editie staat het thema 'Feest' centraal. De dag begint met een ontbijt, daarna wordt er door de leerlingen gezongen, gedanst en gesport', aldus de RVD. Basisschool De Vijfmaster is sinds januari 2017 gehuisvest in een nieuw gebouw met een eigen speelpark.

De school ligt in de wijk Veghel-Zuid en heeft 179 leerlingen met een grote diversiteit aan achtergronden. Het wijkcentrum bevindt zich ook in het schoolgebouw, wat bijdraagt aan het contact tussen de school en de buurtbewoners.

Vijf sub-thema's

Het programma van de Koningsspelen heeft vijf sub-thema's; feest & verjaardag, sporten & bewegen, muziek & dans, goed ontbijt en samen plezier. De Koning en Koningin zijn aanwezig bij het ontbijt, geven het startsein en bezoeken een aantal sportactiviteiten. In Veghel doen in totaal 14 scholen met 3095 leerlingen mee aan de Koningsspelen. Zij worden begeleid door 225 leerkrachten.

De Koningsspelen zijn voor het eerst georganiseerd in 2013 in het kader van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. Elke basisschool mag zelf bepalen hoe de Koningsspelen worden vormgegeven. Het gaat om een dag vol bewegen voor kinderen, die van start gaat met een feestelijk Koningsontbijt.

De landelijke coördinatie van de Koningsspelen is in handen van de Johan Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation. Meer dan 5.000 basisscholen met in totaal bijna 1,2 miljoen leerlingen hebben zich dit jaar ingeschreven voor de Koningsspelen.