Canadese rapper Drake stelt fans opnieuw teleur

De Canadese rapper Drake heeft gisterenavond opnieuw zijn fans teleurgesteld. De rapper zou om 21.00 uur beginnen aan een optreden in Ziggo Dome, maar om 22.15 uur werd omgeroepen dat hij op doktersadvies niet mag optreden.

Al eerder werd het concert al twee keer verplaatst. De rapper zou in de Ziggo Dome zelf niet lekker zijn geworden en voor controle naar een ziekenhuishuis zijn geweest. Het is nog onduidelijk wat hij mankeerde. Inmiddels is hij weer aan de beterende hand.

Organisator Mojo laat weten dat het concert naar woensdag is verplaatst. Fans die dan verhinderd zijn, kunnen hun geld terugkrijgen. De fans dropen gisteren opnieuw teleurgesteld huiswaarts. Via sociale media roepen enkele fans op om gewoon helemaal niet meer te gaan.