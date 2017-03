John de Wolf blijft het gezicht voor werkzoekende vijftigplussers

John de Wolf blijft langer boegbeeld van werkzoekende vijftigplussers. De oud-profvoetballer heeft bijgetekend tot het eind van het jaar. Daarmee blijft De Wolf het gezicht van vijftigplussers op zoek naar een baan. Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief laten weten aan de Tweede Kamer.

De economie groeit. Er zijn meer banen en meer vacatures en werkloosheid is het afgelopen jaar gedaald; ook onder vijftigplussers. Toch hebben zij meer moeite om aan de slag te komen en kunnen daarom volgens Asscher nog steeds een steuntje in de rug gebruiken. ,,Vooroordelen zijn hardnekkig en het bestrijden daarvan is een zaak van een lange adem. Nu de economie aantrekt, wil ik dat iedereen daarvan kan profiteren, ook vijftigplussers. En John de Wolf doet het voortreffelijk. Hij weet mensen te raken en in beweging te krijgen. Hij is lekker bezig. Daarom gaan we nog iets langer met hem door.’’

John de Wolf trekt nu tot het eind van dit jaar het land door om onder meer op banenmarkten en netwerkbijeenkomsten te spreken met werkgevers en hen te vragen vijftigplussers een eerlijke kans te geven. Ook gaat hij regelmatig in gesprek met vijftigplussers op zoek naar werk. De Wolf werkt vanaf 1 april twaalf uur per week aan deze klus.



Minister Asscher: ,,Ik ben zeer tevreden over John de Wolf. Hij slaagt erin vooroordelen bij werkgevers weg te nemen en vijftigplussers te motiveren. Iedereen moet een eerlijke kans krijgen op werk. Ook vijftigplussers. En dat kan alleen als werkgevers hun vooroordelen laten varen en meer oog krijgen voor hun talenten. Hun vakkennis en levenservaring kunnen zij goed gebruiken.’’