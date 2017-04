Volkszangers Peter Beense, Frans Duijts en Django Wagner in duet

Tijdens het concert op 27 oktober 2017 zullen de 3 mannen van formaat hun meest bekende repertoire brengen, maar ook verrassende elementen aan de show toevoegen. De drie leerden elkaar kennen in het muziekvak en zijn al heel wat jaren vrienden.

Naast het concert, dat plaatsvindt in AFAS Live in Amsterdam, verschijnen er later dit jaar, in aanloop naar het evenement toe, een aantal singles in duet met alle drie de heren. Frans Duijts: “Vandaag is een spannende dag voor ons. Na maanden van voorbereiding kunnen we eindelijk bekend maken dat we samen groots gaan optreden. Een heel bijzonder gevoel”. Peter Beense vervolgd: “Natuurlijk komen we elkaar regelmatig tegen tijdens onze schnabbels in het land. Daar ontstond ook dit idee om samen met een nieuw concert te komen”. Django Wagner vult aan: “Samen zijn we echte vrienden. We kennen elkaar al heel wat jaartjes. We hebben gemerkt dat onze stemmen mooi kleuren bij elkaar en dat we elkaar kunnen versterken”.