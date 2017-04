Het Verlangen krijgt Gouden Film

Het Verlangen, de komische speelfilm van de makers van Alles is Liefde en Alles is Familie, heeft de Gouden Film status bereikt. Meer dan 100.000 bezoekers zagen de film, over het schrijfdebuut van schoenenverkoopster Brigitte, in de bioscoop. Om dit te vieren werd hoofdrolspeelster Chantal Janzen vanmiddag in Pathé Tuschinski verrast met de award door het Nederlands Filmfonds en het Nederlands Film Festival.

Goudemondt aankomt, zien de broers Marc en Boudewijn direct mogelijkheden. De uitgeverij verkeert in zwaar weer waardoor een succes zeer welkom is. Ze bedenken een wisseltruc waarbij ze Brigitte van rol laten wisselen met Herman, de onooglijke en stotterende auteur van een literair meesterwerk. Met Herman – hoe goed zijn boek ook is – weten de broers dat ze bij de media niet hoeven aan te komen. De truc werkt; het boek wordt een megasucces en Brigitte ontpopt zich tot een ware mediaster. Maar wanneer haar stijgende roem Herman teveel wordt, start de strijd om erkenning.



Het Verlangen is een film van regisseur Joram Lürsen naar het scenario van Frank Ketelaar. Hoofdrollen zijn voor Chantal Janzen, Gijs Naber, Alex Klaasen, Peter Bolhuis, Jelka van Houten, Bram van der Vlugt en Anne-Wil Blankers. De film is een productie van Topkapi Films en is tot stand gekomen met steun van het Nederlands Filmfonds en de Netherlands Film Production Incentive. Het Verlangen wordt gedistribueerd door September Film en is momenteel te zien in 125 Nederlandse bioscopen.



De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds toegekend wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken. Bij de Gouden Film wordt tevens door Netwerk Scenarioschrijvers de Gouden Pen uitgereikt aan de scenarioschrijver van de film: Frank Ketelaar.