Kleine jodeljongen viert 30-jarig jubileum

Het is vandaag precies 30 jaar geleden dat Manke Nelis zijn Top-40 hit Kleine Jodeljongen uitgebracht. De single klinkt nog altijd op allerhande radiostations en in de kroegen. Natuurlijk ook in ‘The short of London’, het cafeetje waarin Manke Nelis tot aan zijn dood heeft gezongen. In dit café is ook Gerry Holland begonnen met zingen en in aanraking gekomen met de muziek van de Nelis. “Ik heb destijds in the shorts of London wel met hem gezongen.”, aldus de vrolijke zanger.

Na diverse eigen singles van Gerry Holland, wil hij Manke Nelis weer op de kaart zetten. Volgens de zanger mogen artiesten zoals Manke Nelis nooit worden vergeten en zeker zijn muziek niet. Daarom is besloten om Kleine Jodeljongen opnieuw uit te brengen, maar wel in een jasje van nu. “Zijn muziek past goed bij me, maar het moest ietsjes meer van deze tijd worden”. Het was enerzijds wel spannend om dit nummer opnieuw uit te brengen, maar toen Gerry voor het eerst de muziekbanden hoorde, was hij direct verkocht. Vandaag, 30 jaar na dato, brengt hij ‘Kleine jodeljongen’ opnieuw uit en daarmee is er ook weer aandacht voor Manke Nelis.