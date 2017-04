Sylvie Meisen en schatrijke Charbel Aouad verloofd

Sylvie Meis (38) heeft zich gisteren verloofd met Charbel Aouad (35). Haar vlam is een schatrijke zakenman uit Dubai.

Dat heeft ze bekendgemaakt op Instagram. "Yes, #isaidyes" , schrijft ze bij een foto waarop een joekel van een verlovingsring te zien is. Kort na de bekendmaking volgde op haar Instagramaccount een foto van hun samen genietend van het uitzicht en dromend van het huwelijksbootje. Het stel vormt al sinds eind 2015 een koppel. Het wordt voor Meis haar tweede huwelijk. Eerder was ze getrouwd met topvoetballer Rafael van der Vaart. Dat huwelijk hield 8 jaar stand. Samen hebben ze een zoon, Damián (10).