'Mattie en Wietze maken overstap naar Sky Radio'

Eerder gingen er al geruchten dat ze de overstap zouden maken, maar het enige wat het duo er toen over kwijt wilde is dat ze in gesprek waren met Talpa Radio, eigenaar van onder ander Sky Radio, Radio 538, Radio Veronica en Radio 10)

Volgens bronnen aan het AD heeft het duo de knoop doorgehakt. Het nieuws komt een week nadat het duo hun vijfjarig bestaan bij Qmusic. Hiermee verliest de zenden hun gouden duo die er voor zorgde dat de luisterdichtheid van de zender weer omhoog klom.

Sky Radio Nederland heeft een format dat non-stop muziek draait, maar in Duitsland heeft men een format met een ochtendshow.