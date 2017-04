Frank Lammers ontvangt prijs Prins Bernhard Cultuurfonds

Frank Lammers ontvangt dit jaar de Cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. De jury prijst de breedte van zijn kunstenaarschap, dat bovendien nog volop in ontwikkeling is. "In al zijn authenticiteit is Lammers een ware ambassadeur voor Brabant", aldus juryvoorzitter Esmeralda Huizen.

Acteur, presentator, scenarist en regisseur; maar bovenal altijd Frank Lammers. Na zijn debuutfilm Temper, Temper in 1998 bouwde hij gestaag verder aan een rijk oeuvre. Zo speelde Lammers onder meer in films als Wilde Mossels, De Enclave en De Marathon en in de veelbekeken televisieserie All Stars. In 2006 volgde een kroon op zijn werk als acteur met een Gouden Kalf voor zijn hoofdrol in Nachtrit. Lammers kreeg daarnaast vier Gouden Kalf-nominaties voor zijn rollen in de Dominee, de Bende van Oss, de Helleveeg en Michiel de Ruyter.

Doorbraak

Uit het juryrapport: 'Het talent van Lammers kent vele verschijningsvormen en wordt ook in het buitenland erkend. Zo staat Lammers als regisseur aan de vooravond van een grote doorbraak; zijn speelfilm Of ik gek ben won onlangs de grote juryprijs op het Noida International Film Festival in India.

Frank Lammers manifesteert zich daarnaast als ambassadeur. Zijn engagement reikt daarbij verder dan de kunsten, zo bleek recent uit zijn inspanningen voor slachtoffers van de hongersnood in Afrika. Frank Lammers; Oer Brabander, wereldberoemd in de provincie en ver daarbuiten. Maar eerst en vooral uitzonderlijk authentiek kunstenaar.'

Theaterspektakel

De prijs, waaraan een bedrag van €10.000,- verbonden is, wordt uitgereikt door commissaris van de Koning Wim van de Donk, voorzitter van het Prins Bernhard cultuurfonds Brabant. Dat gebeurt op zaterdag 2 september aanstaande in het Philips Stadion in Eindhoven, bij het theaterspektakel Geheimen van de Herdgang. Frank Lammers regisseert deze productie van Het Nieuwe Theater. De voorstelling gaat over voetbalclub PSV en zit boordevol anekdotes over topsport voor en achter de schermen en over gebeurtenissen rond het trainingscomplex De Herdgang, het hart van PSV.